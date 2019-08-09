İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama

İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama

THY'nin filosuna yeni kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini yaptı. Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na ilk inişini yapan uçak, "su takı" töreniyle karşılandı.

İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama - Sayfa 1

THY'nin filosuna kısa süre önce katılan ve "rüya uçak" olarak nitelendirilen 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanından aldığı ilk yolcularını Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na indirdi. Havalimanına alkışlarla ilk inişini yapan uçak, pistte itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.



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İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama - Sayfa 2

Washington'dan dolu dönecek

THY yetkilileri, İstanbul'dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner'ın Washington'dan tamamen dolu olarak İstanbul'a döneceğini belirtti. Yaşadıkları mutluluk ve heyecanı aktaran THY Washington Müdürü Özer Güler, "Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

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İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama - Sayfa 3

Üçüncüsü Temmuz'da filoya katılmıştı

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü temmuz ayı sonunda filoya katılmıştı.

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İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama - Sayfa 4

Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilmişti

THY'nin filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen uçak, ilk seferini Trabzon'a 8 Temmuz'da gerçekleştirmiş, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz'da İstanbul'dan Bali'nin başkenti Denpasar'a yapmıştı.

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