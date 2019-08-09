İlk İstanbul-Washington seferini yapan THY'nin rüya uçağına görkemli karşılama

Washington'dan dolu dönecek

THY yetkilileri, İstanbul'dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner'ın Washington'dan tamamen dolu olarak İstanbul'a döneceğini belirtti. Yaşadıkları mutluluk ve heyecanı aktaran THY Washington Müdürü Özer Güler, "Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." dedi.