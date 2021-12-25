İlk indirim Şok Marketler’den geldi! İşte indirimli çiçek yağı, süt, çay ve yumurta fiyatları

Doların çakılmasının ardından roket gibi fırlayan fiyatların da indirilmesi çağrıları ve uyarıları sürerken, ilk indirim haberi ŞOK Marketleri’nden geldi. Şok marketleri, çiçek yağı, süt ve yumurta gibi temel tüketim malzemelerinde indirime gitti.