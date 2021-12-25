İlk indirim Şok Marketler’den geldi! İşte indirimli çiçek yağı, süt, çay ve yumurta fiyatları
Dolar tepetaklak gidince marketlere etiketleri indirin çağrıları yapılırken, iktidardan da 'indirim yapmayana yaptırım gelecek' uyarıları gelmişti. Şok Marketleri fiyatlarda indirime gitti, İşte indirimli ürün fiyatları...
Doların çakılmasının ardından roket gibi fırlayan fiyatların da indirilmesi çağrıları ve uyarıları sürerken, ilk indirim haberi ŞOK Marketleri’nden geldi. Şok marketleri, çiçek yağı, süt ve yumurta gibi temel tüketim malzemelerinde indirime gitti.
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı.”
“Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz…”
ŞOK Marketler’de indirimle birlikte 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya düştü.