Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı! 3. Toplantı tarihi belli oldu
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirlemek üzere yeniden toplandı. İlk görüşmede zam kararı alınmazken, Kurul bugün ikinci toplantıda bir araya geldi.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.
3. TOPLANTIDA AÇIKLANACAK
Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.
HAKEM HEYETİ NEDİR?
Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.