Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı! 3. Toplantı tarihi belli oldu

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.