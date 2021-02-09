İlk evliliği 15 gün süren Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor

Evlendiği Zehra Kaya ise boşanmaya niyetli olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

''16 aylık birlikteliğimiz vardı ve evlilik hep konuştuğumuz bir şeydi. Arkadaşlığımız sürecinde bazı problemler yaşadık, dönem dönem ayrıldığımız da oldu. Evlenince ilişkimizin düzeleceğini düşünmüştük ama istediğimiz gibi gitmedi. Fiilen evlilik birliğini tesis edemedik, her ikimiz de boşanmak istiyoruz. Evliliğin bu şekilde süreceğine inanmıyorum.''