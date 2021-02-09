İlk evliliği 15 gün süren Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli ile evleniyor
İlk evliliği yalnızca 15 gün süren Halil Sezai Paracıkoğlu, sevgilisi Melike Beşli'ye evlilik teklifi etti.
Komşusunu darp etmesiyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Halil Sezai, yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor. Sevgilisiyle mutlu günler geçiren Sezai, yepyeni bir hayatın peşine düştü. İlk evliliği yalnızca 15 gün süren şarkıcı, yeniden evlenme kararı aldı.
Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Sezai, nikahtan iki hafta sonra çıkan ''Boşanıyorlar'' haberleri üzerine, şunları söylemişti:
"Bir şekilde evlendim. Karımı çok seviyorum. Evet, gizli gizli evlenip, gizli gizli boşanmaya çalıştık ama başaramadık. Zaten o sorunlar ortadan kalktı, şu an gayet iyiyiz. Onunla evlendiğim için çok mutluyum, onu seviyorum. Boşanmayacağım."
Evlendiği Zehra Kaya ise boşanmaya niyetli olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:
''16 aylık birlikteliğimiz vardı ve evlilik hep konuştuğumuz bir şeydi. Arkadaşlığımız sürecinde bazı problemler yaşadık, dönem dönem ayrıldığımız da oldu. Evlenince ilişkimizin düzeleceğini düşünmüştük ama istediğimiz gibi gitmedi. Fiilen evlilik birliğini tesis edemedik, her ikimiz de boşanmak istiyoruz. Evliliğin bu şekilde süreceğine inanmıyorum.''