İlk eleme adayı Poyraz idi Survivor'da ikinci eleme adayı da belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında finale doğru heyecan giderek artıyor. Kırmızı ve mavi takım olarak yarışmaya devam eden ünlüler ve gönüllüler Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlığı alan takım konseyde rahat bir nefes aldı.