İlk eleme adayı Poyraz idi Survivor'da ikinci eleme adayı da belli oldu
Survivor'ın son bölümünde yine bir eleme adayı heyecanı yaşandı. İlk eleme adayı Poyraz çıkmıştı ikinci eleme adayı da belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında finale doğru heyecan giderek artıyor. Kırmızı ve mavi takım olarak yarışmaya devam eden ünlüler ve gönüllüler Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlığı alan takım konseyde rahat bir nefes aldı.
Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklar ile topu arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı.
Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlık oyununa iyi başlayan mavi takım oldu. Oyundaki ilk sayıyı Batuhan aldı ve kırmızı takım 1-0 ile başladı oyuna.
Fakat devamında mavi takım, rakibine sayı vermeden oyunu tamamladı. Böylece dokunulmazlık oyununu mavi takım 10-1'lik skorla kazanmayı başardı.