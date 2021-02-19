İlk durak Edirne! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital TIR"ı Türkiye'yi dolaşacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı "Dijital TIR" projesini hayata geçirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital TIR", 52 ili ziyaret edecek.
İlk durağı olan Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan "Dijital TIR", 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
"Dijital Tır" ile ilgili tüm güzergah ve detaylara "www.dijitaltir.org" sitesinden ulaşılabilecek.
Salgın tedbirlerinin uygulanacağı "Dijital TIR"a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.