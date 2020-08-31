İlk defa karşılaşılan bir durum! Gizemini koruyor
VAN'da yapılan bir kazı çalışmasında yetkililerin bulduğu mezarlar ile ilgili ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtti.
Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde üç yıl önce ortaya çıkarılan nekropolde yapılan kazı çalışmaları sırasında, Urartular'da yeni bir ölü gömme geleneği belirlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Buranın işlevini, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Gizemini hala koruyor." dedi.
Çavuşoğlu kazıyla ilgili olarak konuşmasına "Urartuların ölü gömme adetleriyle ilgili sürekli yeni veriler karşımıza çıkıyor. Yönetici sınıfa ait olduğunu düşündüğümüz bir mezar geleneği daha bulduk. Bu mezar şekliyle ilk kez burada karşılaşıldı." diyerek devam etti.
İlk defa karşılaşılan bir durum olduğu belirten Çavuşoğlu "Urnenin başına dikili taş konulması da çok ilginç. Mezarın başına taş dikme geleneği, Urartu mezar mimarisinde de ilk defa karşılaştığımız bir durum" şeklinde ifade etti.
Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.