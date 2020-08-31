İlk defa karşılaşılan bir durum! Gizemini koruyor

Çavuşoğlu kazıyla ilgili olarak konuşmasına "Urartuların ölü gömme adetleriyle ilgili sürekli yeni veriler karşımıza çıkıyor. Yönetici sınıfa ait olduğunu düşündüğümüz bir mezar geleneği daha bulduk. Bu mezar şekliyle ilk kez burada karşılaşıldı." diyerek devam etti.