ilk defa Ay'a bir meteorun çarpma anı kaydedildi detayları ortaya çıktı

İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, gezegenimizin uydusunun yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir meteor'un neden olduğu tahmin ediliyor.