ilk defa Ay'a bir meteorun çarpma anı kaydedildi detayları ortaya çıktı
2019'un ilk ay tutulması sırasında ilk defa Ay'a bir meteorun çarpma anı kaydedildi. Tutulması sırasında Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptığı görülmüştü. Bu olayın detayları sonunda belli oldu.
İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, gezegenimizin uydusunun yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş. Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir meteor'un neden olduğu tahmin ediliyor.
133
Elde edilen görüntünün bir benzerinin daha önceki tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar böyle bir fırsatın doğmadığı belirtiliyor.
233
Süper Kanlı Kurt Ay nedir?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
333
Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.
433