İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.