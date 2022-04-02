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İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği Kemal Sunal'ın sevmediği bir arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddiası ortalığı karıştırırken ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediğini arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı.

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İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.

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İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Magazinkolik'in haberine göre TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gencebay, Arkın'a öfke kustu. 

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İlk defa açıkladı gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Arkın Orhan Gencebay'ın Kemal Sunal kavgasında yeni detay: Meğer...

Yaşananlara anlam veremediğini belirten Gencebay, "Tatsız bir konu. Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan ve uydurma iddialardır." dedi. 

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