İlk aşkı Efe Güray'ı unutmayan Beren Saat'in paylaştığı not sosyal medyayı ikiye böldü
Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Beren Saat sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl eşiyle aralarında esen soğuk rüzgar sebebiyle sık sık gündeme gelmişti. Boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çift, son zamanlarda gayet mutlu bir birliktelik yürütüyor.
Beren Saat, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi.
Saat, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski sevgilisi Efe Güray'ı doğum gününde unutmadı.
Beren Saat, ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen Güray ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.