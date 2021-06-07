İlk açıklama geldi! İzmir'de itfaiyedeki rezaleti bakın nasıl savundular: Sabah uyanınca...

İlk açıklama geldi: Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından ilk açıklamayı DHA’ya yaptı.