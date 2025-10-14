İlk 9 ayda en çok satılan otomobiller açıklandı! Zirveyi bırakmadı
Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. O marka zirveyi korumaya devam etti!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilerle yılın ilk 9 ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu.
9 AYDIR ZİRVEDEN İNMİYOR!
Yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.
İŞTE 2025'İN İLK 9 AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER!
10) TOYOTA COROLLA
15 BİN 944 ADET SATTI
