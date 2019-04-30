İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı.