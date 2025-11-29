İlim Yayma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu
Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen ve “Türkiye’nin Akademi Ödülleri” olan İlim Yayma Ödülleri, bu yıl dördüncü kez sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde iki yıllık bir hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreçleri sonrasında 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı. Büyük Ödül sahibine 5 milyon TL, diğer iki ödül sahiplerine ise 2’şer milyon TL mükâfat verildi.
Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şener AKTÜRK Sosyal Bilimler Ödülü’nü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış BAYRAM Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan EREL ise Büyük Ödülü almaya hak kazandı.
Türkiye’nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği, iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Türkiye’nin Akademi Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.
29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; akademi, siyaset, iş dünyası, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Törende Büyük Ödül’ün sahibi Prof. Dr. Özcan EREL, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdimiyle aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. Barış BAYRAM’a ödülünü TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ takdim etti. Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Şener AKTÜRK’e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN verdi.
İlim Yayma Ödülleri her yıl daha da kurumsallaşırken, bu yıl programa anlamlı bir sanat eseri de eklendi. Ünlü besteci Rahman Altın tarafından hazırlanan “İlim Yayma Ödülleri Müziği”, tören sırasında muhteşem bir orkestra tarafından ilk kez icra edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’ne olan ilginin her geçen yıl arttığına vurgu yaptı. İlim Yayma Ödülleri ile Türkiye’nin bilim ve akademi alanında uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma geleceğini söyledi. Ödüllerin uluslararasılaşma yolundaki adımlarını “cesur ve isabetli” olarak nitelendirdi: