İlim Yayma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Türkiye’nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği, iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Türkiye’nin Akademi Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; akademi, siyaset, iş dünyası, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Törende Büyük Ödül’ün sahibi Prof. Dr. Özcan EREL, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdimiyle aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. Barış BAYRAM’a ödülünü TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ takdim etti. Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Şener AKTÜRK’e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN verdi.