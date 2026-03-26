İlik nakli öncesi dua istedi! İşte Cansever'in o sözleri...
Ünlü şarkıcı Cansever aylardır yurt dışında zorlu bir tedavi süreci yürütüyor. Donör arayışında destek bekleyen Cansever ilik nakli olmadan önce sevenlerinden dua istedi...
90’lı yılların hafızalara kazınan seslerinden Cansever, bir süredir Almanya’da lösemi tedavisi görüyor. Günler önce donör arayışıyla sevenlerinden destek isteyen ünlü sanatçıya sevindiren haber gelmişti. İlik nakli için kritik güne giren Cansever, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi.
“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Cansever, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüştü. Lösemi teşhisi konulduğunu duyuran sanatçı, tedavi sürecine Almanya’da devam ettiğini söylemişti. Ünlü ismin açıklamasının ardından başlayan donör arayışı sonuç verdi ve beklenen müjdeli haber geldi.
Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygun donörün bulunduğunu duyurarak tedavi sürecinde yeni aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Hastaneye yatış tarihini ve nakil gününü de paylaşan sanatçı, bu zorlu süreci dualarla atlatacağına inandığını söyledi. Kritik operasyon öncesi hasta yatağından bir video yayımlayan Cansever, sevenlerinden dua istedi.
Paylaşımında oldukça duygusal görünen sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Cansever mesajında, hastanede olduğunu ve bugün ilik nakli olacağını belirterek, “Selam olsun tüm sevenlerime, canlarıma, dostlarıma. Gördüğünüz gibi ben hastanedeyim. Yarın ilik nakli olacak. Dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum, Allah’a emanet” sözlerine yer verdi.