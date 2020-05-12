İlik bekleyen Yağmur'a korona engeli! Yüzde 99 uyuyor ama Almanya'dan gelemiyor

Enfeksiyon kaptı sol gözünü kaybetti!

Hastalığı yenmesine rağmen Aralık 2018'de sol gözünden enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Sol gözünde yaşanan enfeksiyonu yenebilmesi için vücut direncinin yüksek olması gereken Yanık, doktorların tavsiyesiyle lösemi ilaçlarını kullanmayı bıraktı.