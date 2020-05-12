İlik bekleyen Yağmur'a korona engeli! Yüzde 99 uyuyor ama Almanya'dan gelemiyor
ANTALYA'da 2 yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık'ın (19) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık, Almanya'dan gelecek yüzde 99 uyumlu ilik için koronavirüs sürecinin sona ermesini bekliyor.
Alanya Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla Yanık'a, Şubat 2018'de yüksek ateş ve ağrı şikayetleriyle gittiği devlet hastanesinde lösemi teşhisi kondu. Yağmur Damla Yanık, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 11 ay süren tedaviyle iyileşen Yanık, ardından Alanya'daki ailesinin yanına döndü.
Enfeksiyon kaptı sol gözünü kaybetti!
Hastalığı yenmesine rağmen Aralık 2018'de sol gözünden enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Sol gözünde yaşanan enfeksiyonu yenebilmesi için vücut direncinin yüksek olması gereken Yanık, doktorların tavsiyesiyle lösemi ilaçlarını kullanmayı bıraktı.
Yağmur, tüm mücadeleye rağmen sol gözünü kaybetti. Genç kızın çıkarılan gözünün yeri, kalçadan alınan dokuyla estetik olarak dolduruldu.
İlaçları bıraktığı için tekrar kanser oldu!
Yağmur Damla Yanık, ilaçları kullanmayı bıraktığı için lösemi hastalığı tekrar ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden tedaviye başlayan Yanık'a, doktorlar tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Doktorlar, Yağmur Damla Yanık'ın ablası Seher Ceren'in yüzde 70 uyumlu iliğini alarak dondurdu.