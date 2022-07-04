İlhan Şen'den ters köşe! Yeni sevgisiyle el ele konserde görüntülendi
Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol paylaştığı Burcu Özberk ile aşk iddiaları çıkan İlhan Şen yeni sevgilisi ile konserde el ele görüntülendi.
Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol paylaştığı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen, özel hayatını gizli tutan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu İlhan Şen geçtiğimiz akşam sevgisiyle el ele görüntülendi.
Eski eşi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve bir süredir modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz 15 senenin ardından önceki akşam konser verdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı İlhan Şen'de yeni sevgilisiyle birlikte Deniz'i dinlemeye geldi.
Daha önce rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki başrolü Burcu Özberk ile aşk yaşadığı ileri sürülen İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi.