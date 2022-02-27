İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir
'Yazık oldu yarınlara' , 'Anlasana' , 'Konuşamıyorum' gibi Türk poz müziğine altın harflerle kazınan eserleri kazandıran İlhan İrem'in sağlık durumuna ilişkin üzücü haber... İlhan İrem için yakınları dua istedi. İşte İlhan İrem'in son durumu ve hastalığı...
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki şarkıcı İlhan İrem'in sağlık durumunda yaşanan son gelişme sevenlerini üzdü. İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi.
Bir süredir böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi gören usta sanatçının durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi.
2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.