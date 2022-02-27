BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71

İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

'Yazık oldu yarınlara' , 'Anlasana' , 'Konuşamıyorum' gibi Türk poz müziğine altın harflerle kazınan eserleri kazandıran İlhan İrem'in sağlık durumuna ilişkin üzücü haber... İlhan İrem için yakınları dua istedi. İşte İlhan İrem'in son durumu ve hastalığı...

İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki şarkıcı İlhan İrem'in sağlık durumunda yaşanan son gelişme sevenlerini üzdü. İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. 

112
İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

Bir süredir böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi gören usta sanatçının durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

212
İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi. 

312
İlhan İrem'den korkutan haber son durumu çok kötü! Hastalığı ne eşi Hansu İrem kimdir

2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.  

412