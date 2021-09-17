İlginç olay! Doğumda bebekler karıştı 20 yıldır iki aile birlikte yaşıyor

İtalya’da doğum sonrası hastanede karışan iki kız çocuğu gerçek ortaya çıkınca da ayrılmadı. Aileler bebeklerinden kopamadığı için çocuklar kardeş gibi büyüdü. Sicilyalı iki kadın, hayatlarındaki bu tuhaf karışımla gelen mutluluğu kitap ve belgesel haline getirmeyi planlıyor.