İlginç olay! Doğumda bebekler karıştı 20 yıldır iki aile birlikte yaşıyor
1998 yılında yaşanan olayda, İtalya'da iki farklı annenin kızları doğum sırasında karıştı. Çocukların değiştirilmesi kararı alınsa da, aileler çocuklarından kopamayınca iki kız çocuğu da kardeş gibi büyüdüler
İtalya’da doğum sonrası hastanede karışan iki kız çocuğu gerçek ortaya çıkınca da ayrılmadı. Aileler bebeklerinden kopamadığı için çocuklar kardeş gibi büyüdü. Sicilyalı iki kadın, hayatlarındaki bu tuhaf karışımla gelen mutluluğu kitap ve belgesel haline getirmeyi planlıyor.
İtalya’da Sicilya’ya bağlı Mazara del Vallo kasabasında yaşayan Marinella Alagna ve Gisella Fodera, aynı hastanede 1998’de doğum yaptı. İkisinin de kızı oldu. Ancak Marinella, kızı Melissa’nın diğer çocuklarına benzemediğini fark etti.
Aradan üç yıl geçtikten sonra kreşteki öğretmenin Caterina adlı çocuğu kendisine benzetmesiyle şüpheleri arttı. DNA testi yaptırdı.
Melissa’nın hastanede 15 dakika arayla doğan Caterina adlı bebekle karıştığı anlaşıldı. Ailelere bebekleri değiştirme kararı çıktı. Ancak kızlarına bağlanan iki anne için bu kolay olmadı.