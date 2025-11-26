BIST 10.857
DOLAR 42,47
EURO 49,23
ALTIN 5.683,20

İlginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
İlginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu

Tekirdağ'da ilginç bir kaza yaşandı. Muratlı ilçesinde, bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.Çarpmanın etkisiyle araç bagajı kısmının üzerinde kalacak şekilde dik konumda durdu.

İlginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu - Resim: 1

A.Ç. idaresindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda bariyere çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmının üzerine dik konumda durdu.

13
İlginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu - Resim: 2

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

23
İlginç kaza! Bariyere çarpan araç dik durdu - Resim: 3
33