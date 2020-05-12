İlginç bir rahatsızlık olan dismorfofobi nedir hasta kendinden nefret ediyor!
Modern çağ hastalıkları arasında üst sıralara yerleşen dismorfofobi ruhsal sorunlarla ortaya çıkar. Peki dismorfofobi( Ayna hastalığı) nedir? Belirtleri nelerdir ve tedavisi var mıdır? Sizler için günümüzde giderek yaygınlaşan bu hastalığa dair bilinmeyenler araştırdık. Kulağa oldukça ilginç gelen dismorfofobi hastalığı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.
Aynaya baktığınızda her defasında kendinizi eleştiriyor ve gün içerisinde elinizden aynayı bir türlü düşürmüyorsanız dikkat 'Dismorfofobi' peşinizde olabilir. Dismorfofobi olarak adlandırılan ayna hastalığı nedir? Dismorfofobi (ayna) hastalığı belirtileri neler?
Dismorfofobi hastalığı nedir?
Modern çağ hastalıklarından biri olan Dismorfofobi (ayna) hastalığı ruhsal sorunlarla ortaya çıkmaktadır. Fiziksel olarak herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilerin aynaya bakarak sürekli olarak vücutlarında bir kusur bulması hastalığıdır. Dismorfofobi denilen ayna hastalığı erken kontrol altına alınmadığı taktirde ilerleyen süreçte kişide ciddi anlamda sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Hasta kendinden nefret ediyor!
Dismorfofobi hastalığı olan kişiler genellikle kendilerinden nefret ederler. Her ne kadar kendilerinde beğenmedikleri yeri değiştirseler bile bu yöntem yinede bir işe yaramayarak kendilerinden nefret etmeye devam ederler. Kişinin zihninde beyin kendini nefret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir.
Dismorfofobik bir insan, herhangi bir organının şeklini, görünümünü kafaya takmıştır, kendini beğenmez, çirkin olduğunu düşünür. Herkes normal olduğunu söylese de o rahatsızdır, yine de çirkin olduğunu düşünür. Estetikçilere gitse de on defa operasyon geçirse de görünümünden memnun değildir. Günlük meselelerin ortasında, sohbetler sırasında, masada otururken, okurken; aslında her yerde ve günün her saatinde, çirkinlik korkusu ile gerçekten mutsuz olan kişidir