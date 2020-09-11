İlgiden sokakta yürüyemiyordu! Popstar Abidin şimdilerde bakın ne yapıyor

Göründüğü gibi değilmiş: "Adana’da Popstar’ı duyunca hemen başvuru yaptım. ‘Burada da olmazsa olmaz artık’ diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş.”