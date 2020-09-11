İlgiden sokakta yürüyemiyordu! Popstar Abidin şimdilerde bakın ne yapıyor
2000’lerin en çok izlenen yarışma programlarından biri Popstar’ın ilk senesinin şampiyonu Abidin Özşahin şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.
Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu. Özşahin şaşırtan açıklamalarda bulundu.
İptal edilmişti: Özşahin, Popstar’ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: “O sıra İstanbul’dan yeni Adana’ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul’da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti."
Göründüğü gibi değilmiş: "Adana’da Popstar’ı duyunca hemen başvuru yaptım. ‘Burada da olmazsa olmaz artık’ diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş.”