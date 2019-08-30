İletişim Başkanlığı'ndan Taksim'de 30 Ağustos Zafere Giden Yol sergisi

Dijital gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşlardan Fatma Doğan, içerideki her şeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok etkileyiciydi, gurur duyduk bir kere daha. Aynı duyguları hissettik, yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ama yaşayacaksak da zaferle bitirsin ve böyle hikayeler tekrar yazılsın." dedi.