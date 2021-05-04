İlçeye ilk belediye otobüsü alındı! Şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı oturdu
KASTAMONU'nun başkan ile birlikte toplam 15 personeli olan Şenpazar Belediyesine eski Başbakanlık otobüsü hibe edildi. Otobüsü kullanacak şoför bulunamayınca sürücü koltuğuna, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar oturdu.
Kastamonu'da, Şenpazar Belediyesine hibe edilen otobüsü kullanmak için kurumda yeterliliği bulunan çalışan olmaması üzerine aracın sürücülüğünü, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar üstlendi. Başkan Çınar,
- "Gönül ister ki 2 kişi daha alalım, bu aracı kullansın ama onu karşılayacak bütçemiz yok. Allah izin verirse ilk etapta, Belediye Meclisinden alacağım yetkiyle direksiyona geçip, eğitim, kültür ve inanç gezilerini gerçekleştirmeyi planlıyorum" dedi.
Sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla bir otobüs talebi üzerine daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs, Şenpazar Belediyesine hibe edildi. Ankara'da bulunan aracın gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanma yeterliliği olan kimse bulunmaması üzerine aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförü olan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.
İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi. İlçe halkına yönelik geziler düzenlenmesi planlanan otobüsün direksiyonunda ise şimdilik Belediye Başkanı Çınar bulunacak.
Çınar, 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Yıllarca Başbakanlığa hizmet eden otobüsü aldıklarında trafikten çekilmiş halde olduğunu belirten Çınar, şöyle devam etti: