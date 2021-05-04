İlçeye ilk belediye otobüsü alındı! Şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı oturdu

Sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla bir otobüs talebi üzerine daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs, Şenpazar Belediyesine hibe edildi. Ankara'da bulunan aracın gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanma yeterliliği olan kimse bulunmaması üzerine aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförü olan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.