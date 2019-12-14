İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi! Büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış
İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülünün Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesini eleştirdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülünün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesiyle ilgili olarak, “Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz” dedi.
Manisa'da Yunusemre Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında "Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf" adlı söyleşiye katılmak için kente gelen Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'nin Nobel ödüllerinde hak ettiği değeri görmediğini savundu.
“Nobel’i Aziz Bey’e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi”
Ortaylı, Aziz Sancar'ın da Nobel ödülünü çok geç aldığını dile getirerek "Nobeli Aziz Bey'e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi. Bunu yerlisi yabancısı herkes söylüyor. Bir sürü tıp ödülümüzün olması gerekiyordu. Adamlar vermiyor, bu kadar basit. Bu işin edebiyat faslı da böyledir." diye konuştu.
Nobel Edebiyat ödüllerinde de ideolojik davranıldığını belirten Ortaylı, şöyle devam etti: "Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Mesela katliam denildiği zaman sadece Hristiyanlara yapılan katliam söz konusudur. Çok açıktır bunun aksi çıkmaz.