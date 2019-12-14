İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi! Büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış

“Nobel’i Aziz Bey’e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi”

Ortaylı, Aziz Sancar'ın da Nobel ödülünü çok geç aldığını dile getirerek "Nobeli Aziz Bey'e daha yeni verdiler, çoktan almamız gerekirdi. Bunu yerlisi yabancısı herkes söylüyor. Bir sürü tıp ödülümüzün olması gerekiyordu. Adamlar vermiyor, bu kadar basit. Bu işin edebiyat faslı da böyledir." diye konuştu.