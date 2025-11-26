İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek

"YAPININ ALTI TAMAMEN DEHLİZLERLE DOLU"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Ayasofya'ya iş makinelerin girdiği fotoğrafı paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Ortaylı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya'ya babasının mülkü gibi davranıyor.