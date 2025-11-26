BIST 10.857
DOLAR 42,47
EURO 49,23
ALTIN 5.683,20

İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek

|
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek

Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı sert oldu. Ayasofya'yı babalarının malı sanıyorlar diyen Ortaylı vinçlerin içine sokulması konusuna da tepki gösterdi.

İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek - Resim: 1

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları sırasında içeriye ağır tonajlı iş makinelerinin girdiği görüntülere sert tepki gösterdi. 

15
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek - Resim: 2

Dünyanın en nadir kültürel miraslarından biri olarak gösterilen ve 1500 yıldır sayısız badire atlatan Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

25
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek - Resim: 3

TARTIŞMALAR İYİDEN İYİYE ALEVLENDİ

Restorasyon sırasında Ayasofya'nın içine her biri 45 ton ağırlığında olan 2 vincin sokulması ise tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

35
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama! Bunun faturası Türklere kesilecek - Resim: 4

"YAPININ ALTI TAMAMEN DEHLİZLERLE DOLU"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Ayasofya'ya iş makinelerin girdiği fotoğrafı paylaşarak yaşananlara sert tepki gösterdi. Ortaylı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya'ya babasının mülkü gibi davranıyor.

45