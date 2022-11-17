İlayda Alişan'ın son halini takipçileri beğenmedi! Doğal saçlarını siyaha boyatınca...
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Oyunculuğunun yanı sıra masmavi gözleri ve duru güzelliğiyle de odak noktası olan genç oyuncu İlayda Alişan tarz değiştirdi. Güzel oyuncunun yeni saç rengine takipçileri yorum yağdırırken koyu renk saçları beğenmeyen kullanıcılar dikkat çekti.
Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, doğal sarı saçlarını siyaha boyatınca takipçilerinin eleştirilerinden kaçamadı.
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Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın son haline ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'' ve ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' şeklinde yorumlar yaptı.
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Bazı takipçileri ise İlayda Alişan'a bu saç renginin de çok yakıştığını belirtti.
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İşte İlayda Alişan'ın yeni saçları...
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