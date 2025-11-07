İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in röportaj verdi! Sanal medyada o açıklamalar çok konuşuldu...
The Spotlight İstanbul etkinliği, İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin'in samimi anlarına tanıklık etti. Sunuculuk yaptığı etkinlikte, Alişan ve Engin’in doğal diyalogları ve tatlı halleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İlayda Alişan, etkinlikte profesyonel bir sunucu olarak görev yaparken, sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı röportajda bir anda daha rahat ve sevimli bir hale büründü.
Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve bazı kullanıcılar, “sevildiğinden emin kız şımarıklığı” yorumları yaparak ikilinin tatlı uyumunu esprili bir şekilde değerlendirdi.
Röportajda, Alişan'ın “Bu akşam kimi görmek için heyecanlandın?” sorusuna Oğulcan Engin’in verdiği cevap ise dikkatlerden kaçmadı. Engin, “Bu kolay bir soru oldu… Tabii ki seni. İlk sunuculuk deneyiminde yanında olamamıştım, şimdi seninle olmak ve destek vermek istedim.
Ben senden daha heyecanlıyım bu arada. Ama her zamanki gibi hakkını verdin.” diyerek Alişan’a olan desteğini ve sevgisini dile getirdi.