İlayda Alişan son haliyle herkesi mest etti! Seda Sayan yorumu olay
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan'ın son hali olay oldu. Sevenlerinden Seda Sayan'a benziyor yorumları yağdı.
Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan iki yıl önce aşk yaşamaya başladı. Yetenekli oyuncunun sevilen şarkıcının oğlu ile aşkı gündem olmuştu. Son olarak Seda Sayan ile benzerliği ile magazin gündemine düştü.
Ünlü çift geçen günlerde evlilik sorularına "Kısmet, her şeyin zamanı var" diyerek yanıt vermişti.
Seda Sayan'la da arasının iyi olduğu bilinen İlyada Alişan'ın Instagram'daki son paylaşımı olay oldu.
Saç rengini değiştiren ve daha iddialı bir makyaj stili tercih eden Alişan'ı takipçileri müstakbel kayınvalidesine benzetti.