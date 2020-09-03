İlayda Akdoğan turuncu bikinisiyle nefesleri kesti! Fiziğiyle görenleri büyüledi
Mustang filmindeki oyunculuğu ile meşhur olan İlayda Akdoğan turuncu bikinisiyle görenleri büyüledi
Basketbolcu Roham Kabir ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Akdoğan, sosyal medyada paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu fotoğraflarıyla herkesi büyüledi.
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Kendisinden bir yaş büyük Roham Kabir (23) ile mutlu bir beraberliği olan İlayda Akdoğan, Alaçatı'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
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Ünlü oyuncu, önceki gün Instagram hesabı üzerinden yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.
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Turuncu beyaz bikinisiyle poz veren 22 yaşındaki güzel, yaklaşık 100 bin beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.
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