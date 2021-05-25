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İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. İşte son liste ve personel alınacak kadrolar

İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Hürriyet'in haberine göre  KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte personel aranan kadrolar

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İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

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