İlanlar yenilendi binlerce memur işe alınacak! Hangi kurum kaç memur alacak?
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. İşte son liste ve personel alınacak kadrolar
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Hürriyet'in haberine göre KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte personel aranan kadrolar
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İLLER BANKASI A.Ş.
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK