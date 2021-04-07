İlaç kullananlar oruç tutabilir mi uzmanı açıklıyor!

Herkes oruç tutabilir mi? Öncelikli sorumuz bu...

Sağlıklı bireyler için açlığın yarattığı zorluklar dışında normal bir şekilde devam eden oruç tutma eylemi, belli kronik rahatsızlıkları olan kişiler için zorlu bir sürece dönüşüyor. Birçok kişi manevi bir ibadet şekli olan oruç tutmayı bırakmak istemese de sağlık problemleri çoğu zaman engel oluyor.