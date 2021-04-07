İlaç kullananlar oruç tutabilir mi uzmanı açıklıyor!
Kronik hastalıkları olanlar, sürekli ilaç kullananlar, diyabetliler, tansiyonu olanlar ve diğerleri Ramazan'da oruç tutabilirler mi? Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, Ramazanda hangi hastaların oruç tutmaması, tutacaksa nasıl hazırlanması gerektiğini anlattı.
Herkes oruç tutabilir mi? Öncelikli sorumuz bu...
Sağlıklı bireyler için açlığın yarattığı zorluklar dışında normal bir şekilde devam eden oruç tutma eylemi, belli kronik rahatsızlıkları olan kişiler için zorlu bir sürece dönüşüyor. Birçok kişi manevi bir ibadet şekli olan oruç tutmayı bırakmak istemese de sağlık problemleri çoğu zaman engel oluyor.
Çünkü çok uzun saatler aç kalmak sadece mideyi değil vücudun birçok fonksiyonunu da etkiliyor üstelik zamanında alınmayan ilaçlar çok daha büyük problemlere davetiye çıkarıyor. Özellikle de tansiyon, kalp ve diyabet hastaları risk grubunda bulunuyor.
Ayrıca;
- Kalp yetmezliği olanlar,
- Hamileler,
- Kronik karaciğer hastaları,
- Kronik böbrek hastaları,
- Mide problemleri yaşayan kişiler,
- Kan şekeri normalin altına düşen kişiler,
- Kanser hastaları,
- Devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kişiler,
- Ameliyat geçirmiş kişilerin mutlaka doktor denetimi ve izni olmadan oruç tutmaması gerekiyor.
- Kalp hastalarında doktor izni ve ilaç düzenlemesi şart
Birden fazla ilaç kullanan tansiyon hastaları
Tansiyon atardamarlar içindeki kan basıncına denir ve tansiyon hastalığı bu basıncın gereğinden az ve fazla olması durumudur. Özellikle de hipertansiyonu yani yüksek tansiyonu olan kişiler için oruç tutmak oldukça zordur. Çünkü tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi için ilaç kullanan birçok tansiyon hastası vardır.