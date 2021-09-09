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İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

TRABZON Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşısını olmayan öğretmen ve diğer okul çalışanlarına yönelik PCR testi uygulaması kapsamında 10 kişinin testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar." dedi.

İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

İl sağlık müdürü Usta, okullarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istendiğini hatırlattı.

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İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

Trabzon'da aşı olmayan öğretmen, temizlik görevlileri ve servis şoförleri gibi çalışanların, merkez ilçe Ortahisar'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, diğer ilçelerde ise Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde PCR testlerini ücretsiz yaptırabildiklerini dile getiren Usta, şunları belirtti:

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İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

"Mecburen yapılması gereken bir uygulama. Keşke bu insanlarımız da aşılarını olsa ve böyle bir külfete ne onlar ne de biz girsek ama maalesef ki aşı olmayan insanlar var ve onların PCR'larını alıyoruz. Şu ana kadar 10 civarında insanın pozitif olduğunu görmüş olduk. Bu da demek oluyor ki gerçekten Kovid-19 aramızda ve yaygın bir şekilde devam ediyor. Biz toplum olarak tedbirlerde eksik kalıyoruz. Özellikle maske ve mesafe tedbirlerinin yanında bundan sonraki süreçte aşıyı da öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm milli eğitim camiasına özellikle öneriyoruz.

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İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar."

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