İl sağlık müdürü açıkladı! Trabzon'da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

"Mecburen yapılması gereken bir uygulama. Keşke bu insanlarımız da aşılarını olsa ve böyle bir külfete ne onlar ne de biz girsek ama maalesef ki aşı olmayan insanlar var ve onların PCR'larını alıyoruz. Şu ana kadar 10 civarında insanın pozitif olduğunu görmüş olduk. Bu da demek oluyor ki gerçekten Kovid-19 aramızda ve yaygın bir şekilde devam ediyor. Biz toplum olarak tedbirlerde eksik kalıyoruz. Özellikle maske ve mesafe tedbirlerinin yanında bundan sonraki süreçte aşıyı da öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm milli eğitim camiasına özellikle öneriyoruz.