İl olmaya aday olan 19 ilçe belli oldu! O ilçeyi kimse beklemiyordu! Plakaları nasıl olacak?

Türkiye'de uzun bir süredir tartışmalara konu olan ve sık sık gündeme gelen "yeni iller" konusu tekrar gündeme geldi. Bazı ilçeler nüfus ve ekonomik büyüklük açısından il olma potansiyeli taşıyor. Ancak il olma için nüfus veya ekonomik büyüklük tek başına yeterli değil; son kararı siyasi irade ve TBMM veriyor. Ancak 19 ilçe, nüfusu, ekonomisi, tarihi ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

İşte alfabe sırasına göre il olma potansiyeli en yüksek 19 ilçe: