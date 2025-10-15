İl olmaya aday olan 19 ilçe belli oldu! O ilçeyi kimse beklemiyordu! Plakaları nasıl olacak?
Türkiye'de yeni il olmaya aday olan ilçelerin tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bazı ilçeler sahip olduğu nüfusu, ekonomisi ve stratejik konumuyla öne çıkarken, il olma potansiyeli taşıyor. Listede öne çıkan ilçeler arasında Alanya, Gebze, İnegöl, Fethiye, Siverek ve Tarsus bulunuyor. Bu ilçeler, olası düzenlemeyle 82'den başlayarak 100'e kadar plaka numaralarıyla yeni iller arasında yer alabilir. İşte il olmaya aday olan o 19 ilçe...
Türkiye'de uzun bir süredir tartışmalara konu olan ve sık sık gündeme gelen "yeni iller" konusu tekrar gündeme geldi. Bazı ilçeler nüfus ve ekonomik büyüklük açısından il olma potansiyeli taşıyor. Ancak il olma için nüfus veya ekonomik büyüklük tek başına yeterli değil; son kararı siyasi irade ve TBMM veriyor. Ancak 19 ilçe, nüfusu, ekonomisi, tarihi ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor.
İşte alfabe sırasına göre il olma potansiyeli en yüksek 19 ilçe:
Manisa/ Akhisar (82)
Ege'nin üretim gücü Akhisar, 180 bini aşan nüfusuyla birçok ilden büyük. Zeytin, tütün ve sanayideki başarısıyla kendi ekonomisini döndüren ilçe, il olma yarışında güçlü adaylardan biri.
Antalya/ Alanya (83)
Turizmin kalbi Alanya, 361 bin nüfusuyla birçok ili geride bırakıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan kent, ekonomisi ve marka değeriyle il statüsünü fazlasıyla hak ediyor.
Mersin/ Anamur (84)
Akdeniz'in en güney ucundaki Anamur, muz üretimi ve ticari potansiyeliyle dikkat çekiyor. 66 bin nüfusa rağmen tarım ve turizmde güçlü bir kimliğe sahip.