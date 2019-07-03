İl il Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüzme sezonu açıldı. Uzmanlar temiz olmayan plajlarda yüzülmemesi konusuda vatandaşları uyarıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından halka açık tüm plajlardan su numuneleri alınarak su analizleri yapılmaya başlandı. Bakanlık yaptığı bu çalışmayla kamuoyunun takdiri topladı. Halk Sağlığı Laboratuvarında 15 günde bir plajlardan alınan su numunelerinin analizleri yapılıyor.
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Yapılan analizler bakanlığın oluşturduğu Yüzme Suyu Takip sistemi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 16 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da bakanlık uzak durulması gereken 11 plajı açıkladı. Yapılan analizler sonucu 11 plajın suyu temizlik bakımından sınıfta kaldı.
İşte İstanbul'da 'Mükemmel' olan 10 plaj
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SİLİVRİ
Basınkent 4 Site
Uyumkent Sitesi
Semizkum çadır ve kamp yeri
Parkköy Sitesi
Baskent Sitesi
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BÜYÜKÇEKMECE
Mimar Sinan sahili
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