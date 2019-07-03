İl il Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından halka açık tüm plajlardan su numuneleri alınarak su analizleri yapılmaya başlandı. Bakanlık yaptığı bu çalışmayla kamuoyunun takdiri topladı. Halk Sağlığı Laboratuvarında 15 günde bir plajlardan alınan su numunelerinin analizleri yapılıyor.



