İktidarın Ortadoğu politikasına tam destek! Anketlerde 13 yıllık trend tersine döndü
MetroPOLL Araştırma'nın yayımladığı son "Türkiye'nin Nabzı" anketine göre, iktidarın Ortadoğu politikasını "başarılı" bulanların oranı 2013 yılından bu yana ilk kez "başarısız" bulanları geride bıraktı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta Türkiye'nin tarafsız bir tutum sergilemesinin kamuoyunda karşılık bulduğu ve bu artışta etkili olduğu değerlendiriliyor.
Kamuoyu araştırma şirketi MetroPOLL'ün 11-16 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, Türkiye'nin dış politikasındaki kamuoyu algısında tarihi bir kırılmaya işaret ediyor.
Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Hükümetin Ortadoğu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, bölgesel krizlerin ortasında Ankara'nın yürüttüğü denge politikasının seçmende olumlu bir yansıması olduğunu gösterdi.
Anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin Orta Doğu politikasını "Başarılı" bulanların oranı yüzde 48,1 olarak ölçülürken, "Başarısız" bulanların oranı yüzde 45,8'de kaldı. Katılımcıların yüzde 6,1'i ise bu konuda fikri olmadığını veya cevap vermek istemediğini belirtti.
Bu veriler ışığında, özellikle ABD ve İsrail ile İran arasında patlak veren ve bölgeyi sarsan son savaşta Türkiye'nin "tarafsız ve çatışmasızlık" ekseninde kalmasının, seçmen nezdindeki dış politika memnuniyetini yukarı çektiği görülüyor.