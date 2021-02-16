İkranur Tirsi'yi amcası neden öldürdü? Müge Anlı halayı canlıya çıkarmış

Katil en yakınları çıktı

İkranur'un babası ilk günden itibaren verdiği ifadelerde hiç bir düşmanları olmadığı için İkranur'u kimin neden öldürmüş olabileceğini bilmiyordu. Baba, herkesin şüpheli olduğunu ve katilin aralarında olduğunu söylemişti. Dediği gibi de çıktı. İkranur'un katili öz amcası Sinan Tirsi çıktı. Öz halası Ayşe Sevda Tirsi de işin içindeydi.