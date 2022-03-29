İkramiye rehberi! Emeklilere zam müjdesi öne çıkan 4 bomba formüle bakın

Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Faruk Erdem yazısında pek çok önemli noktaya değindi. İşte emekliler için mini bir ikramiye rehberi...