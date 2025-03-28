İkramiye farkları hesaplara yatacak! Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor
Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme kabul edildi. İkramiyeler 3 bin lira olarak 24 Mart'ta hesaplara yatırılmaya başlanırken, bin liralık farkın da bayramdan önce ödenmesi bekleniyor.
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.
Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart'ta ödenmeye başlamıştı.
BANRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA
Sabah'ta yer alan habere göre emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek. Edinilen bilgiye göre farkların bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.
İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak.