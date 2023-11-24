İkramiye düğümü çözülüyor! Erdoğan emekliler için talimatı verdi

Edinilen bilgiye göre, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeye yönelik tepkiler sürünce emekli çiftçilerin ikramiye kapsamına alınması kararlaştırıldı. Ancak, emekli çiftçilerin dışında belediye meclisi, il genel meclislerinin emekli üyeleri ve emekli muhtarların da ikramiyeden yararlanamadığı ortaya çıktı. Muhtarlar, belediye ve il genel meclisi üyelerinin sadece aylık 400 lira huzur hakkı aldıkları, bu nedenle çalışan muamelesi görüp ikramiye dışında tutuldukları görüldü.