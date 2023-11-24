İkramiye düğümü çözülüyor! Erdoğan emekliler için talimatı verdi
5 bin liralık emekli ikramiyesinden milyonlarca kişinin yararlanamaması üzerine gelen tepkiler dinmek bilmedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı bu haktan yararlanamayınca şikayetlerin sonu gelmedi. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri sonrası AK Partili yöneticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan da gelen tepkilerin ardından iki bakanlığa çalışma yapılması yönünde talimat verdi.
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi sonrasında çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı tartışmalara neden olmuştu. Tepkilerin artmasının ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Erdoğan, ikramiyenin tüm emeklileri kapsaması için talimat verdi. Ayrım yapmadan emekli ikramiyesi tüm emeklilere verilebilir. İşte detaylar…
Konu Erdoğan'a götürüldü
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramiyenin tüm emeklileri kapsaması için talimat verdiğini yazdı.
İşte Babacan'ın konuyla ilgili bugünkü yazısı:
"Çalışan emeklileri ikramiye dışında bırakan hükümete, çalışmak zorunda kalan emeklilerden büyük itiraz geldi. Önce kapsam dışında kalan çiftçileri, ardından muhtarları ikramiye kapsamına almak için çalışma başladı. Ancak tepkiler dinmeyince konunun götürüldüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm emeklileri kapsama alacak bir çalışma yapılması talimatını verdi.
Edinilen bilgiye göre, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeye yönelik tepkiler sürünce emekli çiftçilerin ikramiye kapsamına alınması kararlaştırıldı. Ancak, emekli çiftçilerin dışında belediye meclisi, il genel meclislerinin emekli üyeleri ve emekli muhtarların da ikramiyeden yararlanamadığı ortaya çıktı. Muhtarlar, belediye ve il genel meclisi üyelerinin sadece aylık 400 lira huzur hakkı aldıkları, bu nedenle çalışan muamelesi görüp ikramiye dışında tutuldukları görüldü.