İkramiye bekleyen emekliye kötü haber! Ödemeler bayram sonrasına kalabilir

Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı belirsizliğini koruyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının zaman alabileceği ve eğer yetişmezse artış farkının bayram sonrasında ödenebileceği ihtimali yükseldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, tüm emekliler ile gaziler, dul ve yetimler gibi özel grupların ikramiyeden yararlanacağı ifade ederek beklentilerini paylaştı. Geçen yıl 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkması en güçlü senaryo olarak görülse de, kesin rakam bugün netleşecek.