İkramiye bekleyen emekliye kötü haber! Ödemeler bayram sonrasına kalabilir
Emekli bayram ikramiyesi için hükümetin üzerinde çalıştığı yeni rakamlar netleşmeye başladı. Masadaki senaryolara göre, 500 TL’lik bir artış 16,5 milyar TL, 1.000 TL’lik bir artış ise 34,5 milyar TL’lik ek bütçe gerektiriyor. Bayram ikramiyelerinde en güçlü ihtimalin 1.000 TL artış olduğu belirtilirken, bu durumda toplam maliyetin 133,5 milyar TL’ye çıkacağı hesaplandı. Konuyla ilgili nihai kararın, bugün yapılması beklenen Kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı belirsizliğini koruyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının zaman alabileceği ve eğer yetişmezse artış farkının bayram sonrasında ödenebileceği ihtimali yükseldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, tüm emekliler ile gaziler, dul ve yetimler gibi özel grupların ikramiyeden yararlanacağı ifade ederek beklentilerini paylaştı. Geçen yıl 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkması en güçlü senaryo olarak görülse de, kesin rakam bugün netleşecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ BÜTÇE ETKİSİ ANALİZİ TAMAMLANDI
TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;
"Geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesi hakkında 3.500 TL veya 4.000 TL seviyesinde bir değerlendirme yapılacağına dair tahminde bulunmuştum. Şu anki göstergeler de bu rakamları işaret ediyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bayram ikramiyesi için farklı senaryolar ele alındı ve bütçe etkisi analiz edildi.