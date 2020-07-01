İkra Nur tecavüze mi uğradı? Giresun valisinden ölüm sebebine ilişkin açıklama

Tecavüze mi uğradı? : İkranur'un cenaze törenine katılan Giresun Valisi Enver Ünlü küçük kızın ölümüne ilişkin ilk bulguları paylaştı. Vali şu bilgileri verdi:

-"3 günlük arama tarama faaliyetinden sonra kızımın cansız bedenini hepinizin bildiği gibi dere yatağında bulduk. Çocuğumuzun kesici delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu hiçbir bilgi yok. Bu konular gizlidir biliyorsunuz. Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil. Kesin sonucu adli tıp kurumun vereceğiz kat-i yazılı rapor belirleyecek".