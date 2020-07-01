İkra Nur tecavüze mi uğradı? Giresun valisinden ölüm sebebine ilişkin açıklama
BULANCAK İcilli Köyü'nde cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi bugündü. İkra Nur'un ölümüne ilişkin ilk otopsi kafaları karıştırırken, Giresun Valisi, 'cinsel istismar var mı?' sorusuna yanıt verdi.
GİRESUN’un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmalarından dün acı haber gelmişti. Küçük kızın cansız bedeni evine 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi'nin kenarında bulunmuştu. İkra Nur bugün toprağa verilirken, cenaze törenine Giresun Valisi de katıldı. Küçük kızın ön otopsisinden çıkan ilk sonuç cinayeti işaret ediyordu. Küçük kızın tecavüze uğramış olabileceği ihtimali de vardı. Konuya ilişkin Giresun Valisi Enver Ünlü açıklama yaptı.
İkra Nur'un cenazesi : Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Evinin önüne konulan küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu. "Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlüklü sakinleştirildi.
Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi. Köy camisinde saat 15.00’da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Tecavüze mi uğradı? : İkranur'un cenaze törenine katılan Giresun Valisi Enver Ünlü küçük kızın ölümüne ilişkin ilk bulguları paylaştı. Vali şu bilgileri verdi:
-"3 günlük arama tarama faaliyetinden sonra kızımın cansız bedenini hepinizin bildiği gibi dere yatağında bulduk. Çocuğumuzun kesici delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu hiçbir bilgi yok. Bu konular gizlidir biliyorsunuz. Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil. Kesin sonucu adli tıp kurumun vereceğiz kat-i yazılı rapor belirleyecek".