İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı!

Taşpınar, "Bir gün annem bana şöyle dedi: hayatta iki tip adamla karşılaşacaksın. Birincisi sana istediğin hayatı verecek ikincisi ise aradığın aşkı ve sevgiyi. Eğer şanslıysan bir insanda iki özelliğe birden rastlarsın. Fakat bu böyle olmazsa ve ikisi arasında seçim yapman gerekirse her zaman aşkı ve sevgiyi seç." sözünü paylaştı.