İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı!

İnternet Haber
İnternet Haber
İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı!

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla bilinen sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı! - Sayfa 1

Yaz başından beri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta tatilde olan ünlü ikoncan, Komşu'dan paylaştığı karelerle sosyal medyada havasını atıyor.

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İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı! - Sayfa 2

Bronz teni ve cesur pozlarıyla bilinen sosyetik güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerinde topladı.

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İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı! - Sayfa 3

Taşpınar, "Bir gün annem bana şöyle dedi: hayatta iki tip adamla karşılaşacaksın. Birincisi sana istediğin hayatı verecek ikincisi ise aradığın aşkı ve sevgiyi. Eğer şanslıysan bir insanda iki özelliğe birden rastlarsın. Fakat bu böyle olmazsa ve ikisi arasında seçim yapman gerekirse her zaman aşkı ve sevgiyi seç." sözünü paylaştı.

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İkoncan Eda Taşpınar son paylaşımıyla bu kez şaşırttı! - Sayfa 4

Taşpınar'ın bu paylaşımı takipcilerinden binlerce beğeni aldı. Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan ikoncan, sahile inerken özel fotoğrafçısını yanından ayırmıyor.

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