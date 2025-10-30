İklim uzmanı tarih verdi, iller tek tek açıkladı! Kar çok kuvvetli geliyor
İklim uzmanı kış mevsimiyle ilgili sevindirici haberi verdi. Hava sıcaklıklarının tekrar artacağı raporu verilirken ilerleyen tarihlerde yoğun bir kar süreci geliyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bölgeleri tek tek açıklayarak tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre gök gürültülü sağanak yağış İstanbul dahil birçok ilde etkili olurken, sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerinde, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve sis görülecek. Sıcaklıkların artacağı günler sonrası havaların iyice soğumasının beklendiğini belirten uzmanlar kış mevsimine ilişkin tahminlerini sıralıyor.
YAĞIŞLARLA İLGİLİ SEVİNDİRİCİ HABER
Sosyal medya kanalı üzerinden kış mevsimi ile alakalı hava tahmininde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin ise bu kış mevsimi için yağışlar konusunda Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini belirtti.
Bozyurt hava tahminine ilişkin şunları konuştu:
"Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz.