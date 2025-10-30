İklim uzmanı tarih verdi, iller tek tek açıkladı! Kar çok kuvvetli geliyor

Bozyurt hava tahminine ilişkin şunları konuştu:

"Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz.