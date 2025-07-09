İklim değişikliği korkutuyor! Avrupa'da son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı...

Bu dönemde, sıcaklığa bağlı 2 bin 300 ölümün yaklaşık 1500'ü, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşandı. Böylece, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar can kaybının üç kat artmasına neden oldu.