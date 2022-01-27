İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacağına işaret edilen çalışmada, Kolombiya'da ise bu oranın yüzde 63'ü bulabileceği ifade edildi. Öte yandan çalışmada Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgelerin kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale geleceği belirtildi.