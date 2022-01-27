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İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu.

İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

BBC'deki habere göre, araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.

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İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

Yüzde 50 azalacak

Çalışmada, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgelerin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacağı kaydedildi.

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İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacağına işaret edilen çalışmada, Kolombiya'da ise bu oranın yüzde 63'ü bulabileceği ifade edildi. Öte yandan çalışmada Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgelerin kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale geleceği belirtildi.

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İklim değişikliği fena vuracak! Tiryakisine kötü haber yüzde 50 azalacak

Çalışmada, iklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanların yüzde 17 oranında artabileceği ifade edildi.

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