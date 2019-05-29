İkizleri olmuştu! Pelin Akil ve Anıl Altan'ın fotoğraflarında dikkat çeken detay!
Geçtiğimiz ay ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sosyal medyadan yaptıkları paylaşımdaki detay, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini ikiz bebekleriyle taçlandıran çiftin geçtiğimiz ay bebekleri Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, 1 aylık oldu.
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Anıl Altan, eşi ve kızları ile çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin aile pozuna takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah bağışlasın" şeklinde yorumlar yapıldı.
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İkilinin bu paylaşımında ise bir detay dikkat çekti. Çiftin fotoğrafta bebeklerinin yüzünü bulanıklaştırdığı görüldü.
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Durumu fark eden bazı takipçileri, "Bebeğin ufacık görünen yerini bile puslamışsınız. Nazardan ödünüz patlıyor ama paylaşmadan da duramıyorsunuz, anlamıyorum..." diyerek eleştirdi.
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