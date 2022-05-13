İkizlere hamile kadın öldü gözaltındaki kocası serbest kaldı! Korkunç gerçek ortaya çıkınca...
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde iki çocuğu olan ve karnında ikiz bebeklere hamile kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan kocası serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Çünkü korkunç gerçek, kadının otopsisisinde ortaya çıktı. Katil Koca'nın hırsız süsü vermesi de onu kurtaramadı...
Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu.
Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi.
Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.