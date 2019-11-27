İkizler cinsellik uyumu kadın ve erkek
İkizler burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte ne yapacağı belli olmayan İkizler burcu cinsel olarak Yay, Koç, Aslan ve Terazi ile uyumludur. Peki İkizler-Koç, İkizler-Boğa, İkizler-İkizler, İkizler-Yengeç, İkizler-Aslan, İkizler-Başak, İkizler-Terazi, İkizler-Akrep, İkizler-Yay, İkizler-Oğlak, İkizler-Kova, İkizler-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, İkizler erkeği ve İkizler kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
İkizler cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. İkizler erkeği ve İkizler kadını cinsellikte ne ister, İkizler kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile İkizler-Koç, İkizler-Boğa, İkizler-İkizler, İkizler-Yengeç, İkizler-Aslan, İkizler-Başak, İkizler-Terazi, İkizler-Akrep, İkizler-Yay, İkizler-Oğlak, İkizler-Kova, İkizler-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. İkizler burcu cinsellik konusunda farklıdır. Ne yapacağı pek belli olmaz. Her an, her yerde sevişebilir. Farklı fanteziler denemeyi sever ve oldukça hareketlidir. Partnerini seks konusunda hazırlamak için espriler yapar, oyunlar oynar. İkizler burcuna uyum sağlayabilmek için kendinizi sürekli yenilemeniz gerekir. Seks sırasında aklına aniden gelen alakasız bir konuyu konuşmaya başlayabilir. Karşısındaki kişiye aşık olsa bile sevişme esnasında başkalarını da hayal edebilir. Kontrolün kendinde olmasını istediği için üstte olmaktan hoşlanır. İkizler burcu seks konusunda çılgın olduğundan tek gecelik ilişkilere de açıktır. İkizler burcu en çok boyun bölgesinden tahrik olur. Duygusallıktan, romantizmden pek hoşlanmaz, bağlanmayı sevmez. Etkilenmesi için kışkırtılması yeterlidir. İşte İkizler burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
İkizler ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Koç’un şehvetiyle İkizler’in cinsel yaşamındaki çeşit merakı çok güzel bağdaşır. İkizlerin nazlı karakteri Koçu daha da fazla tahrik eder. Bu ikili cinsel bakımdan birbirlerine çok yakındır. Bir de Koç, İkizler’i düzgün bir şekilde yönlendirecek olursa ortaya mükemmel bir beraberlik olur. Cinsel yaşamdaki bu uyumluluk uzun süreli olabilir.
İkizler ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: İkizler flört tutkunudur. Boğa ise kıskanç ve statik. Bu bakımdan bu ikilinin cinsel yaşamlarında uyumlu olabilmeleri zordur. Boğa’nın bu kısıtlayıcılığından İkizler kolayca sıkılır. Zaten bu huylarından dolayı da Boğa İkizler’e güvenemez. Uzun lafın kısası bu ikilinin cinsel uyumları hem iyi değildir hem de uzun vadeli bir beraberlik olmaz.
İkizler ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Yürümeyecek bir ilişkinin iki burcudur. Her ikisi de daldan dala konduklarından bir yere varamazlar. İkisi de flörtçüdür. Her ikisi de çabuk sıkılır. Geçici olmak kaydıyla bir cinsel çekim oluşabilir. Ancak bu uzun süreli değildir. Birbirlerine benzeyen bu ikilinin ilişkileri çabuk kopar ve ilişkileri bir yere varamaz. Uyumlu değillerdir.