İkizler cinsellik uyumu kadın ve erkek

İkizler cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. İkizler erkeği ve İkizler kadını cinsellikte ne ister, İkizler kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile İkizler-Koç, İkizler-Boğa, İkizler-İkizler, İkizler-Yengeç, İkizler-Aslan, İkizler-Başak, İkizler-Terazi, İkizler-Akrep, İkizler-Yay, İkizler-Oğlak, İkizler-Kova, İkizler-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. İkizler burcu cinsellik konusunda farklıdır. Ne yapacağı pek belli olmaz. Her an, her yerde sevişebilir. Farklı fanteziler denemeyi sever ve oldukça hareketlidir. Partnerini seks konusunda hazırlamak için espriler yapar, oyunlar oynar. İkizler burcuna uyum sağlayabilmek için kendinizi sürekli yenilemeniz gerekir. Seks sırasında aklına aniden gelen alakasız bir konuyu konuşmaya başlayabilir. Karşısındaki kişiye aşık olsa bile sevişme esnasında başkalarını da hayal edebilir. Kontrolün kendinde olmasını istediği için üstte olmaktan hoşlanır. İkizler burcu seks konusunda çılgın olduğundan tek gecelik ilişkilere de açıktır. İkizler burcu en çok boyun bölgesinden tahrik olur. Duygusallıktan, romantizmden pek hoşlanmaz, bağlanmayı sevmez. Etkilenmesi için kışkırtılması yeterlidir. İşte İkizler burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...