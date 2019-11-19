İkizler burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. İkizler burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden İkizler burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık İkizler burcu nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. İkizler burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek İkizler burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Çabuk sıkılır, kolay vazgeçer ve bırakır. Ancak zeki ve akıllıdır. Dolayısıyla doğru kişiyi bulduğuna aklen ve zihnen gerçekten kanaat getirdiğinde hızlı ve eliçabuk davranabilir. Ne yazık ki uzun ve ciddi ilişkiler de pek ona göre değildir. Değişkenliği ve esnekliği sever. Duygusallıktan haz etmez. Bilmek, öğrenmek, merakını gidermek, gezmek onun için önemlidir. Eşi veya partneri bu tarafını beslediği sürece sorun yoktur. Ancak bir kez sıkıldı mı, ilişkiye fiziken ve ruhen döndürmek zordur. Şimdi gelelim Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.