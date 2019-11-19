İkizler burcu aşk uyumu
İkizler burcu aşk uyumu tablosuna göre İkizler kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta çabuk sıkılan İkizler burçları İkizler-Koç, İkizler-Boğa, İkizler-İkizler, İkizler-Yengeç, İkizler-Aslan, İkizler-Başak, İkizler-Terazi, İkizler-Akrep, İkizler-Yay, İkizler-Oğlak, İkizler-Kova, İkizler-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
İkizler burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. İkizler burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden İkizler burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık İkizler burcu nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. İkizler burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek İkizler burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Çabuk sıkılır, kolay vazgeçer ve bırakır. Ancak zeki ve akıllıdır. Dolayısıyla doğru kişiyi bulduğuna aklen ve zihnen gerçekten kanaat getirdiğinde hızlı ve eliçabuk davranabilir. Ne yazık ki uzun ve ciddi ilişkiler de pek ona göre değildir. Değişkenliği ve esnekliği sever. Duygusallıktan haz etmez. Bilmek, öğrenmek, merakını gidermek, gezmek onun için önemlidir. Eşi veya partneri bu tarafını beslediği sürece sorun yoktur. Ancak bir kez sıkıldı mı, ilişkiye fiziken ve ruhen döndürmek zordur. Şimdi gelelim Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
İkizler-Koç aşk uyumu:Bu iki enerjik ve tez canlı burcun ilişkisi de son sürat devam eder. İkisi de zeki olduklarından bazen sadece bakışlarla bile anlaşabilirler. Koç, İkizler burcuna göre daha kararlı ve hedefleri için yaşayan bir burç olduğundan İkizler’in fazla rahat olduğunu düşünebilir. Onu sürekli bir şeyler yapmak için harekete geçirmesi gerekebilir. Koç tüm aşkını ve tutkusunu gösterirken, İkizler’in mantık tarafı üstün olduğundan aşkını belli etmekte Koç kadar başarılı olamayabilir. Ama hayata bakış açıları ve ortak kültür düzeyleri sayesinde uyumlu bir ilişki yaşayabilirler. Bu ilişkide İkizler burcunun hayatta daha fazla sorumluluk alabileceğini Koç burcuna ispatlaması gerekebilir.
İkizler-Boğa aşk uyumu: Boğa burcunun sabit karakteriyle, İkizler burcunun değişken yapısı ilk başta birbirlerine uyum sağlamada zorlanabilirler. Bir taraf sakin ve yavaş bir hayatı tercih ederken, bir taraf sürekli değişime açık, hareketli yapısıyla farklı uçlarda olabilir. Boğa aşkın burcuyken, İkizler zihinde yaşar. İkisi de sevse de beklentileri farklı olabilir. Boğa romantik bir partner isterken, İkizler dost gibi olabileceği sosyal bir partner arzu eder. Boğa garantici bir kişilikken, İkizler anı yaşayan bir karakterdir. Eğer bu iki burç bir ilişkiyi devam ettirmek istiyorlarsa, öncelikler kendi hayat tarzlarından ödün vermeleri gereklidir.
İkizler-İkizler aşk uyumu: Bu çift enerjik, gezgin ve yerinde duramayan bir beraberlik yaşayabilir. İki aynı burçtan zeki insanın anlaşması da oldukça karmaşık olacaktır. Bazen ışık hızıyla anlaşırken bazen de kararsızlıklarından ötürü orta noktada buluşmakta zorlanabilirler. Sosyal ve kültürel etkinliklere vakit ayırmak, yeni bilgiler, yerler keşfetmek bu çiftin ana ilgi alanları olabilir. İkisi de özgürlüklerine düşkün olduğundan kimse kimseyi kısıtlamayacaktır. Her zaman neşeleriyle ortamda göze batan çift olacaklardır. Fakat bu iki aynı karakterdeki burcun rahatlarına düşkün olmaları, evlilik için sorumluluk almamalarına sebep olabilir.